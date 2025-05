Passeggiata storica e naturalistica a Santa Maria Occorrevole

Scopri la bellezza di Santa Maria Occorrevole con la "Passeggiata storica e naturalistica" organizzata dalla Pro Loco “Vallata”! Sabato 31 maggio, alle 9.00, parti da Piedimonte Matese per un viaggio tra storia e natura. Un'opportunità unica per riscoprire il nostro patrimonio culturale mentre ci connettiamo con l'ambiente. In un'epoca in cui il turismo sostenibile è sempre più centrale, questa esperienza è un invito a rallentare e valorizzare il nostro territorio

Sabato 31 maggio alle ore 9.00, con appuntamento a Piedimonte Matese, in largo San Domenico, si seguirà la "", ideata e organizzata dalla Pro Loco “Vallata” di Piedimonte Matese. Si camminerà dal centro storico di Piedimonte. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Passeggiata storica e naturalistica a Santa Maria Occorrevole

Cerca Video su questo argomento: Passeggiata Storica Naturalistica Santa Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

A Piedimonte Matese l'ultima passeggiata culturale organizzata dal Sistema museale Terra di Lavoro; Camminata in natura. Piedimonte Matese, ultimo appuntamento; Passeggiata guidata alla scoperta dei rondoni nel centro storico di Parma -; Piedimonte Matese, il 31 maggio camminata tra storia e natura per Sistema Museale Terra di Lavoro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Al Piedimonte Matese l’ultima camminata culturale del progetto “Orme”

Scrive casertaweb.com: Scopri tutti i dettagli riguardo Al Piedimonte Matese l'ultima camminata culturale del progetto "Orme" . Solo notizie aggiornate su Caserta Web.

Passeggiata archeologico-naturalistica a Carini: escursione nel Bosco di Santa Venera

Come scrive palermotoday.it: Domenica 13 aprile torna la passeggiata archeologico-naturalistica all’interno del bosco di Santa Venera (Carini), in compagnia delle guide escursionistiche Aigae esperte del territorio e degli ...

Nei luoghi della stregoneria passeggiando fra la storia

Lo riporta msn.com: Sarà una Valchiavenna… stellare! Visite guidate e passeggiate culturali fra cielo e terra, religione e stregoneria, alla scoperta ...