Passeggiata rumorosa a Roma per Martina Carbonaro | Serve un cambiamento sistemico

Roma si ferma per Martina Carbonaro: una passeggiata silenziosa che grida un bisogno urgente di cambiamento. Il 28esimo femminicidio del 2025 è un dramma che colpisce ogni angolo della società, senza distinzione di classe o età. Le parole di Anabel Miceli risuonano forti: è tempo di affrontare questa violenza con decisione. Unisciti alla lotta per un futuro in cui le donne possano camminare senza paura.

«Quello di Martina è il 28esimo femminicidio dall'inizio del 2025, il maschio femminicida, come dimostrano i dati, non ha classe, età né etnia». A parlare è Anabel Miceli del collettivo.

Afragola, Martina scomparsa nel nulla: la 14enne era uscita per una passeggiata

La comunità di Afragola è in apprensione per la scomparsa di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni, svanita nel nulla mentre era uscita per una passeggiata.

