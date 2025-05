Passante fermo faro sul Piano economico finanziario

Il progetto del Passante di Milano rimane in stallo, un segnale preoccupante per l'intera economia locale. Mentre le istituzioni si interrogano sul futuro delle infrastrutture, il settore dei trasporti sta vivendo una transizione epocale verso la sostenibilità . L'assenza di decisioni influisce non solo sulla viabilità , ma anche sulla crescita economica. Riusciranno le autorità a rompere il ghiaccio e rilanciare questo fondamentale progetto? La pazienza dei cittadini è già finita.

"Si stanno facendo ragionamenti.". Dal ministero delle Infrastrutture le bocche sono cucite. Il summit con la Regione e il Comune sul Passante ancora non è stato fissato e alle istituzioni locali, per ora, non sono arrivati inviti a Roma. Morale: l’allargamento di tangenziale e autostrada resta in stallo. Ma se i lavori sono fermi al famoso ’lotto zero’, le polemiche politiche s’infiammano ogni giorno di più. Con il centrodestra che affossa il Passante di Mezzo dicendo che "non è la soluzione" (copyright del meloniano Galeazzo Bignami) o rilanciando progetti lontani, come l’interramento dell’autostrada (pazza idea della Lega). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passante fermo, faro sul Piano economico finanziario

Cerca Video su questo argomento: Passante Fermo Faro Piano Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Passante fermo, faro sul Piano economico finanziario. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Passante fermo, faro sul Piano economico finanziario

Secondo msn.com: Contatti giornalieri tra ministero delle Infrastrutture e Aspi per rivalutare il Pef, di cui l’opera rappresenta un pezzo importante ...

Passante, a che punto siamo

Segnala quotidiano.net: Dopo decenni, il Passante è fermo al lotto zero. Autostrade per l'Italia ha da poco cambiato l'amministratore delegato: cambierà qualcosa per l'infrastruttura? Intanto, non si fermano le ...

Passante di Bologna, tutto fermo da 30 anni: le accuse tra governo e Aspi e l’Italia continua a bloccarsi

Come scrive corriere.it: La storia del Passante di Bologna ha ormai una trentina d’anni. Le amministrazioni di sinistra lo hanno sempre pensato a Nord-Est. Poi, nel 1999, Giorgio Guazzaloca conquista Palazzo d ...