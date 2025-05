Parto ‘guidato’ al telefono papà si improvvisa medico | Nathan è nato in 15 minuti

Nathan è nato in un battito di ciglia, e il papà Michele si è trasformato in un medico improvvisato, guidato solo dal telefono. In un momento di emergenza, ha dimostrato che l'istinto paterno può superare ogni ostacolo. Questo episodio non è solo una storia di nascite rapide, ma un riflesso del crescente trend di genitori che si fanno portavoce di esperienze straordinarie in situazioni critiche. Un viaggio da raccontare!

Cento (Ferrara), 30 maggio 2025 – Nathan aveva fretta di nascere, tanto che non ha voluto aspettare nemmeno l’arrivo dell’ambulanza con i medici. Il padre Michele d’Agostino, 33 anni, operaio, quando la moglie Elisa Ardu, 29 anni lo ha svegliato per i dolori dovuti alle contrazioni, ha capito subito che non c’era tempo da perdere. Il bambino ormai stava per nascere e così, in video chiamata, si è fatto guidare passo dopo passo dallo staff sanitario. Si è improvvisato dottore e il parto è andato a buon fine. All’arrivo dell’Ambulanza il piccolo era appoggiato sul seno della madre. È successo martedì scorso intorno alle 3,30 del mattino, in anticipo di un giorno rispetto alla data prevista del parto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parto ‘guidato’ al telefono, papà si improvvisa medico: “Nathan è nato in 15 minuti”

A cinque anni da un parto traumatico, l'attrice della serie "Kostas" ha deciso di affiancare alla carriera di attrice, un'altra storia. Ha scelto di diventare per altre quello che nessuna è stata per lei quando è diventata madre

Prematuramente, a causa di un parto traumatico, l’attrice di Kostas ha trasformato il suo dolore in una nuova missione: diventare un punto di riferimento per altre madri.

Cerca Video su questo argomento: Parto ‘guidato Telefono Papà Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Parto ‘guidato’ al telefono, papà si improvvisa medico: “Nathan è nato in 15 minuti”. 🔗Approfondimenti da altre fonti