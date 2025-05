Partita la sperimentazione | tutti i weekend fino a dicembre Viale Stazione diventa pedonale

Montegrotto Terme fa un passo avanti verso un futuro più sostenibile! Da questo weekend e fino a dicembre, viale Stazione diventa pedonale, offrendo un'area perfetta per passeggiate rilassanti e attività all'aperto. Questa iniziativa non solo promuove la mobilità lenta, ma si inserisce in un trend crescente di città che abbracciano il turismo sostenibile. Sarà l'occasione ideale per riscoprire la bellezza del nostro territorio!

L’ordinanza firmata dalla Comandante della Polizia Locale di Montegrotto Terme, Cristina Moro, che trasforma temporaneamente viale Stazione in un'area pedonale dedicata alla mobilità lenta e al turismo sostenibile conferma quelle che erano le intenzioni manifestate dal Sindaco Mortandello il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Partita la sperimentazione: tutti i weekend fino a dicembre Viale Stazione diventa pedonale

I lavori per la nuova isola pedonale del Viale, Carbone: "Ci sono ritardi, commercianti penalizzati"

I lavori per la nuova isola pedonale di viale San Martino, tra piazza Cairoli e via Maddalena, stanno subendo ritardi, penalizzando i commercianti della zona.

Cerca Video su questo argomento: Partita Sperimentazione Tutti Weekend Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vaccini: a Caserta partita la sperimentazione di ReiThera

Si legge su ansa.it: E' partita all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta la sperimentazione del vaccino italiano ReiThera, con testimonial d'eccezione lo scrittore Enrico Carofiglio e il giornalista Rai Geo ...

Partita la sperimentazione nei drive trough della Difesa per la somministrazione dei vaccini ai civili

ansa.it scrive: E' partita la sperimentazione per la somministrazione del vaccino ai civili nei drive through della Difesa. Al centro vaccinale dell'ospedale Baggio di Milano, è stato allestita dall'esercito la ...

Partita la sperimentazione di Reithera, il vaccino italiano

Riporta rainews.it: dopo 21 e dopo 35 giorni, in seguito, dopo 6 mesi , un anno e a fine sperimentazione, dopo 2 anni.