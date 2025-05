Parmitano | Marte affascina ma la Luna è il prossimo futuro L' astronauta siciliano annuncia la nuova era dell’uomo nello spazio

Luca Parmitano ci porta verso un'epoca straordinaria: la Luna non è solo un sogno, ma il palcoscenico di una nuova era per l'umanità nello spazio. Con il crescente interesse globale per l'esplorazione lunare, il progetto dell'Agenzia Spaziale Europea si fa sempre più concreto. Chi sarà pronto a scrivere la prossima pagina della storia? Scopriremo insieme se Parmitano avrà l'onore di far parte di questa missione epocale!

Un sogno, ma non lontanissimo, e anche un grande progetto al quale sta lavorando attivamente con i colleghi dell’ Agenzia Spaziale Europea: per l’astronauta siciliano Luca Parmitano la Luna è questo. Impossibile dire se sarà fra i tre astronauti europei che potranno raggiungerla, ma ci sono progetti destinati all’esplorazione della Luna ai quali sta lavorando attivamente, come quello per. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Parmitano: Marte affascina ma la Luna è il prossimo futuro. L'astronauta siciliano annuncia la nuova era dell’uomo nello spazio

Cerca Video su questo argomento: Parmitano Marte Affascina Luna Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Parmitano: Marte affascina ma la Luna è il prossimo futuro. L'astronauta siciliano: "Primo obiettivo dell’esplorazione"

Da msn.com: Un sogno, ma non lontanissimo, e anche un grande progetto al quale sta lavorando attivamente con i colleghi dell’Agenzia Spaziale Europea: per l’astronauta Luca Parmitano la Luna è questo. Impossibile ...

Parmitano, Marte affascina ma la Luna è il prossimo futuro VIDEO

Scrive ansa.it: Marte ha un fascino unico, ma è la Luna il prossimo futuro dell’ esplorazione umana: lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano, dell’Agenzia Spaziale Europa, incontrando gli studenti a Roma, nell’evento ...

L’astronauta Luca Parmitano: “Per lo Spazio l’Europa deve fare di più”

Segnala repubblica.it: «Siamo tra i primi al mondo» dice il recordman delle passeggiate spaziali. «Ma ci manca il supporto politico che hanno americani, russi e cinesi».