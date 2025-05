Parla Renzi | A Milano con le bandiere di Israele e Palestina Meloni è sovietica Sbagliano Schlein e Conte a escluderci

A Milano, Matteo Renzi riaccende il dibattito su Gaza, portando con sé le bandiere di Israele e Palestina. In un clima politico teso, critica Meloni paragonandola a una "sovietica". Ma c'è di più: il richiamo al golden power evidenzia l'importanza della sovranità nelle decisioni economiche. In un'epoca in cui i conflitti geopolitici si intrecciano con le questioni interne, le alleanze politiche potrebbero riscrivere il futuro dell'Italia. È gi

Matteo Renzi, lei e Calenda tornate insieme a Milano, il 6 giugno, per Gaza, e Ferruccio de Bortoli dice che sul golden power ha ragione Renzi. Allora è vero: il mondo sta finendo? "Può darsi, chis.

Incroci pericolosi a Milano: Renzi e Calenda, Lupi e Majorino

A Milano, gli incroci politici si fanno sempre più complessi. Venerdì scorso, Matteo Renzi, Carlo Calenda e Maurizio Lupi hanno riunito le loro voci in un dibattito acceso, dando vita a un confronto che promette di scatenare reazioni.

