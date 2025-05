Parla l’imprenditore Usa che ha fatto causa contro i dazi e vinto | Volevo solo importare vini deliziosi da tutto il mondo

Un imprenditore americano ha sfidato i dazi di Trump e ha vinto! La piccola azienda vinicola V.o.s. Selections, gestita da padre e figlia, ha fatto la storia bloccando questi balzelli che ostacolano il mercato del vino. Questa sentenza, seppur temporaneamente sospesa, segna un passo importante per il commercio internazionale. Un chiaro segnale che la passione per il buon vino può superare le barriere burocratiche. Assaporiamo questa vittoria! ???

Dietro alla monumentale sentenza che giovedì ha bloccato i dazi di Donald Trump – sentenza a sua volta sospesa da un ricorso della Casa Bianca – c’è una piccola azienda vinicola di New York, gestita da padre e figlia. È infatti la V.o.s. Selections che ha guidato il ricorso accolto dalla Us Court of International Trade, insieme a quello presentato da 12 stati a guida democratica. Intervistato dalla Cnn, Viktor Schwartz, fondatore dell’azienda, ha detto che non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi alla guida della resistenza alle politiche dell’amministrazione Trump. “Diciamola così: quando ho avviato Vos 40 anni fa non avevo idea che mi sarei imbarcato in una cosa del genere, in una causa contro il ramo esecutivo degli Stati Uniti”, ha detto l’imprenditore che ora guida l’azienda insieme alla figlia Chloe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Parla l’imprenditore Usa che ha fatto causa contro i dazi (e vinto): “Volevo solo importare vini deliziosi da tutto il mondo”

