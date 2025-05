Parla in televisione la donna che ha provato a salvare Fernanda Di Nuzzo uccisa dal marito a Grugliasco

“Ho visto tutto”, racconta Rosa, la vicina di casa di Fernanda Di Nuzzo, brutalmente uccisa dal marito a Grugliasco. La sua testimonianza toccante riporta all'attenzione un tema scottante: la violenza domestica, che continua a colpire troppe vite nel silenzio. Il dolore di Rosa ci ricorda quanto sia fondamentale non voltarsi dall'altra parte. È tempo di ascoltare e agire per fermare questa strage silenziosa. La comunità deve unirsi per dire basta.

“Ho visto tutto”. Con il volto pieno di dolore, parla in televisione Rosa, vicina di casa di Fernanda Di Nuzzo, la 61enne massacrata di coltellate dal marito Pasquale Piersanti a Grugliasco, la sera di mercoledì 28 maggio 2025. Il racconto della vicina Ai microfoni della Rai, Rosa spiega. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Parla in televisione la donna che ha provato a salvare Fernanda Di Nuzzo, uccisa dal marito a Grugliasco

