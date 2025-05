Parla Alaa al-Najjar la mamma a cui Israele ha ucciso 9 figli | “Basta il mondo si ribelli e salvi Gaza”

Alaa al-Najjar, una madre che ha subito l'impensabile, chiede un grido di ribellione dal mondo intero: “Basta!” Ha perso nove dei suoi dieci figli in un bombardamento a Gaza, un tragico simbolo di una crisi umanitaria che attraversa il nostro tempo. Mentre l'Italia si prepara ad accogliere un sopravvissuto per curarlo, la sua richiesta va oltre: è un appello a non restare indifferenti. La solidarietà globale può fare la differenza.

Gaza, una madre perde nove figli sotto le bombe: il dramma della dottoressa Alaa al-Najjar

In un terribile dramma a Gaza, un attacco aereo israeliano ha ucciso nove dei dieci figli della dottoressa Alaa Alnajjar, lasciando la famiglia devastata.

Gaza, parla la mamma che ha perso 9 figli: «Ho visto i loro corpi carbonizzati, irriconoscibili. Ora vi prego: salvate l'unico rimasto in vita»

msn.com scrive: Alaa, pediatra di Khan Younis, ha visto morire i figli in un raid dell'esercito israeliano. E parla ancora di loro al presente: «Yahya e Adam amano le storie, Raslan è birichino. Vogliamo che nessuno ...

Gaza, la mamma che ha perso 9 figli: “Li ho visti carbonizzati. Ora salvate l’unico rimasto vivo”. Tajani: “Proviamo a portarlo in Italia”

Riporta informazione.it: Alaa al-Najjar, medico, lavorava nel reparto pediatria del Nasser Hospital di Khan Younis, uno dei pochi ospedali ancora funzionanti nella Striscia di Gaza. Il 23 maggio le Israel Defense Forces bomba ...