"Un cimitero di alberi": così i residenti di Parco Arbostella descrivono la desolazione dopo il taglio indiscriminato di numerosi alberi. Questo scempio ha riacceso un acceso dibattito sulla gestione del verde pubblico, in un'epoca in cui la tutela dell'ambiente è più cruciale che mai. La preoccupazione per il nostro patrimonio naturale cresce, rendendo urgente una riflessione collettiva sul futuro delle nostre città. Cosa faremo per salvaguardare il verde che resta?

"Un cimitero di alberi". Sono parole dure quelle utilizzate dai residenti di Parco Arbostella sui social. I tronchi tagliati, il vuoto lasciato da decine di essenze abbattute, hanno riacceso la polemica sul verde pubblico e sulla gestione ambientale della città. Addio agli alberi . 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Parco Arbostella, la protesta dei residenti per gli alberi tagliati: “Una desolazione”

