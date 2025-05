Parcheggia senza freno a mano l’auto scivola e schiaccia un’anziana contro un muro | morta una 79enne

Una tragica fatalità ha colpito Besozzo, dove una donna di 79 anni ha perso la vita schiacciata da un'auto parcheggiata senza freno a mano. Questo incidente evidenzia l'importanza della sicurezza stradale e dei piccoli gesti che possono salvare vite. In un contesto in cui la mobilità urbana è sempre più al centro del dibattito, non dimentichiamo che ogni dettaglio conta. La prudenza deve essere una priorità!

Venerdì pomeriggio a Besozzo (Varese) una donna di 79 anni è morta dopo essere stata schiacciata contro un muro da un'auto che era stata parcheggiata senza freno a mano. Il mezzo, in sosta su una via in pendenza, è scivolato per una cinquantina di metri fino a investire l'anziana. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Parcheggia senza freno a mano, l’auto scivola e schiaccia un’anziana contro un muro: morta una 79enne

Travolto da camioncino senza freno a mano: morto un uomo

Tragedia questa mattina a Sanremo, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita travolto da un camioncino in via Val d’Olivi.

