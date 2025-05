Parcheggi a pagamento una nuova area sportiva e il parchetto illuminato | come cambia un angolo di Monza

Ma non è solo una questione di parcheggi: Monza sta investendo in spazi verdi e sportivi, rispondendo a un crescente interesse per il benessere e la vita all’aria aperta. Con aree attrezzate e illuminate, il parchetto diventa un ritrovo sicuro e accogliente per famiglie e giovani. È un segnale chiaro: la città punta a diventare un modello di sostenibilità e vivibilità. Il cambiamento è in atto, sei pronto a viverlo?

L’area vicino ai giardinetti del Nei cambia look. Addio alle auto in divieto di sosta che spesso rendono difficoltoso anche l’arrivo dei mezzi di soccorso, una parte del giardino verrà recintata e annessa al Nei diventando una sorta di costola sportiva del centro di via Enrico da Monza. Ma non. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Parcheggi a pagamento, una nuova area sportiva e il parchetto illuminato: come cambia un angolo di Monza

