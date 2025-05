Paradosso Gentile | protettivo verso l’antifascismo ucciso perché fascista

A 150 anni dalla nascita di un grande filosofo, il "paradosso gentile" emerge con forza. Ucciso per le sue idee in un'Italia divisa, oggi ci invita a riflettere su come la cultura possa avvicinare o allontanare i nostri valori nazionali. La sua figura, stillata tra fascismo e antifascismo, rappresenta un punto cruciale: la necessità di dialogo e comprensione. Riscopriamo il pensiero di chi ha osato sfidare le convenzioni!

A 150 anni dalla nascita, la cultura italiana non ha ancora fatto i conti con il grande filosofo. Attaccato in vita dagli integralisti del regime che lo consideravano moderato. Ma anche da cattolici, conservatori e dissidenti.

