Papa Leone XIV | Troppa violenza educare i giovani a dialogo e rispetto

Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza di educare i giovani al dialogo e al rispetto, un tema di fondamentale attualità in un mondo sempre più segnato dalla violenza. In occasione dell'Arena di Pace di Verona, il Pontefice ha esortato a formare menti aperte e cuori sensibili, capaci di riconoscere il bene comune. Un invito a costruire un futuro migliore, dove la pace non sia solo un sogno, ma una realtà possibile.

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza i movimenti e le associazioni che hanno dato vita all”Arena di Pace’ di Verona, un evento annuale volto a promuovere la pace e la nonviolenza. “Il cammino verso la pace richiede cuori e menti allenati e formati all’attenzione verso l’altro e capaci di riconoscere il bene comune. La strada che porta alla pace è comunitaria, passa per la cura di relazioni di giustizia tra tutti gli esseri viventi”, ha detto il Pontefice durante il suo discorso. “C’è troppa violenza nel mondo, nelle nostre società. Di fronte alle guerre, al terrorismo, alla tratta di esseri umani, all’aggressività diffusa, i ragazzi e i giovani hanno bisogno di esperienze che educano alla cultura della vita, del dialogo, del rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Troppa violenza, educare i giovani a dialogo e rispetto”

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Papa Leone XIV: “Troppa violenza, educare i giovani a dialogo e rispetto”

Papa Leone XIV nel nome di Francesco: «Troppa violenza in questo mondo, dobbiamo educare i giovani. Disarmare i cuori e denunciare le ingiustizie»

Leone XIV: «Se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace»

