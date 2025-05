Papa Leone XIV riapre Castel Gandolfo | la visita?sorpresa che rilancia la residenza dei Papi

Papa Leone XIV sorprende tutti riaprendo Castel Gandolfo, la storica residenza estiva dei papi. Un gesto che non solo riporta alla ribalta un luogo ricco di storia, ma segna anche una nuova era per il papato, sotto la guida del primo pontefice statunitense. Con questo atto, il Papa rilancia il turismo religioso e l'interesse per il patrimonio culturale italiano. Riscoprire Castel Gandolfo significa riscoprire una parte essenziale della nostra storia. Preparatevi a visitare!

Castel Gandolfo (Roma) – Poco dopo le undici del mattino del 30 maggio 2025, i cittadini dei Castelli Romani hanno alzato lo sguardo verso piazza della Libertà e hanno visto arrivare, senza preavviso, il corteo di Papa Leone XIV. Il pontefice, primo statunitense della storia, ha lasciato il Vaticano alla volta della residenza estiva chiusa

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Riporta ansa.it: "Con un'altra sorpresa delle sue, Papa Leone XIV è uscito stamane dal Vaticano per dirigersi verso la residenza pontificia di Castel Gandolfo.

