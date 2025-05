Papa Leone XIV in Vaticano l’incontro con il Patriarca ortodosso Bartolomeo I

Un incontro storico tra Papa Leone XIV e il Patriarca Bartolomeo I segna un passo importante verso l'unità tra le fedi cristiane. In un periodo in cui il dialogo interreligioso è più cruciale che mai, questo incontro potrebbe rappresentare un nuovo slancio per il riconcilio tra cattolici e ortodossi. La curiosità su cosa si siano detti rimane alta: siamo pronti a leggere i segnali di un cambiamento epocale?

Papa Leone XIV ha incontrato venerdì in Vaticano il Patriarca ecumenico Bartolomeo I, leader spirituale dei cristiani ortodossi nel mondo. Il Vaticano non ha diffuso il contenuto dei colloqui, ma Bartolomeo e Leone XIV si erano già incontrati di recente dopo che il Patriarca aveva partecipato alla messa di insediamento del nuovo Pontefice il 18 maggio, sottolineando la continuità nelle relazioni cattolico-ortodosse dopo la lunga collaborazione con Papa Francesco. Durante il loro primo incontro Leone aveva espresso il forte desiderio di visitare la Turchia entro la fine dell’anno, in una data da definire, per commemorare con il Patriarca il 1700° anniversario della convocazione del Primo Concilio ecumenico di Nicea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, in Vaticano l’incontro con il Patriarca ortodosso Bartolomeo I

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza

Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Sorpresa in Vaticano: Papa Leone XIV torna nella residenza estiva

Come scrive msn.com: Una sorpresa del tutto inattesa: Papa Leone XIV ha lasciato questa mattina il Vaticano per recarsi in visita a Castel Gandolfo, riaccendendo l’interesse per le antiche residenze estive dei Pontefici.

Leone XIV e il nodo di Castelgandolfo, come ripristinare la tradizione ora che la residenza papale è un museo?

Riporta ilmessaggero.it: L'estate si avvicina e Leone XIV è di fronte ad un bivio, se ripristinare o meno la tradizione delle vacanze a Castel Gandolfo, come hanno fatto finora tutti i pontefici, ...

“Ce li restituisca”: spunta un nuovo caso da risolvere per Papa Leone XIV

Da msn.com: Il nuovo Papa Leone XIV chiamato a fare i conti con una vicenda scomoda e un possibile nuovo caso per degli oggetti presenti in Vaticano.