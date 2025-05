Papa Leone XIV in stile baseball il regalo del fedele e la presa al volo che sorprende tutta piazza San Pietro – I video

Un momento incredibile ha catturato l'attenzione di tutti in piazza San Pietro: Papa Leone XIV, con un gesto da vero campione di baseball, ha afferrato un regalo lanciato da un fedele. Questo episodio non solo ha strappato sorrisi, ma ha anche dimostrato la crescente connessione tra religione e cultura pop. In un'epoca in cui il dialogo è fondamentale, un gesto così umano ci ricorda che la spiritualità può essere anche divertente. Un Francisco in chiave sportiva!

Una presa al volo degna dei migliori giocatori di baseball, quella che Papa Leone XIV ha sfoggiato mentre salutava la folla in piazza San Pietro a bordo della sua papamobile. Proprio mentre passava di fronte alle transenne posizionate a pochi metri dalla Basilica, infatti, il pontefice americano è stato salutato in modo particolare da un fedele, che gli ha lanciato un piccolo peluche in maglia che ritraeva proprio lo stesso papa Leone. Il video, pubblicato sui social dalla pagina americana Pope Crave, è diventato virale. La presa al volo del papa e la passione per gli sport. Un po’ sorpreso, ma non preso alla sprovvista, Robert Francis Prevost ha allungato la mano sinistra e acchiappato il bambolotto al volo, pur con la macchina in movimento. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Papa Leone XIV in “stile baseball”, il regalo del fedele e la presa al volo che sorprende tutta piazza San Pietro – I video

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Stile Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Leone XIV e la passione per lo sport: prima del Conclave ha giocato a tennis; Meme, video, notizie false: Leone XIV è virale in rete (ma fate attenzione); Parolin “Lo stile di Papa Leone XIV è sereno e benevolo, chiaro e forte”; Papa Leone XIV, la nuova papamobile nasconde un dettaglio sorprendente su misura per il Pontefice. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Papa Leone XIV in “stile baseball”, il regalo del fedele e la presa al volo che sorprende tutta piazza San Pietro – I video

Scrive msn.com: Mentre salutava la folla dall'alto della sua papamobile, il pontefice ha afferrato al volo un peluche lanciato da un fedele. Il video della scena è diventato virale sui social L'articolo Papa Leone XI ...

Chi è davvero Papa Leone XIV? Il ritratto di Saverio Gaeta

Come scrive lalucedimaria.it: Saverio Gaeta rivela il volto inedito di Papa Leone XIV, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato alla guida della Chiesa cattolica.

Papa Leone XIV, la nuova papamobile nasconde un dettaglio sorprendente "su misura" per il Pontefice

Segnala msn.com: Con l’elezione di Papa Leone XIV, il Vaticano sembra intraprendere un nuovo corso che segna una rottura netta con lo stile sobrio e minimalista di Papa Francesco. La scelta di abbandonare ...