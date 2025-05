Papa Leone | chi resiste alla vendetta costruisce la pace

Con le parole di Papa Leone XIV, emerge una verità fondamentale: chi sceglie la pace anziché la vendetta non solo rompe il ciclo della violenza, ma diventa un faro di speranza nel mondo attuale. In un'epoca segnata da conflitti e divisioni, il messaggio di resistenza e perdono è più che mai attuale. Costruire la pace richiede coraggio, ma è l'unica strada per un futuro migliore. Siamo pronti a essere protagonisti di questo cambiamento?

«Quando coloro che hanno subito ingiustizia e le vittime della violenza sanno resistere alla tentazione della vendetta, diventano i protagonisti più credibili di processi nonviolenti di costruzione della pace». Così Papa Leone XIV ricevendo in udienza i Movimenti e le Associazioni che hanno dato vita all'"Arena di Pace» di Verona. «Il cammino verso la pace - ha aggiunto il pontefice - richiede.

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

