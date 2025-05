Paolo Benvegnù nuovi artisti nel cast della serata omaggio ad Arezzo

A inaugurare il MENGO Music Fest 2025 una serata dedicata a Paolo Benvegnù, nuovi nomi si aggiungono al cast. Manca sempre meno a MENGO Music Fest, il festival che da 21 anni anima l'estate ad Arezzo ed è diventato un punto di riferimento per la musica dal vivo in tutta Italia e che andrà in scena quest'anno a Parco il Prato dall'8 al 13 luglio. A inaugurare la kermesse una serata speciale, in ricordo di Paolo Benvegnù, dal titolo Sfioramoci. Sul palco tanti musicisti, artisti e amici che – come tanti – hanno avuto la fortuna di essere, appunto, sfiorati da Paolo: I Benvegnù, Alessandro Fiori, Amanda Sandrelli, Andrea Franchi, Andrea Satta, Beatrice Antolini, Dente, Enea Ferrali, Ermal Meta, Ex Scisma (Gallo, Manfroi, Mazo, Poli, Tagliola, Ferrario), Gattotoro, Giorgio Maria Condemi, Giovanni Truppi, Giulio Casale, Guglielmo Ridolfo Gagliano, Irene Grandi, Lamante, Marc Huygens (Venus), Marco Olivotto, Marina Rei, Piero Pelù, Tosca.

Paolo Benvegnù, in sua memoria tre concerti eventi Piccole fragilissime note

In memoria di Paolo Benvegnù, si svolgeranno tre concerti dal titolo "Piccole fragilissime note". Il gruppo I Benvegnù, insieme all'Orchestra multietnica di Arezzo e a Neri Marcorè, renderà omaggio all'artista.