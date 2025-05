Paolini batte Starodubtseva e vola agli ottavi a Parigi

Jasmine Paolini vola agli ottavi del Roland Garros, superando con grinta l'ucraina Starodubtseva con un convincente 6-4 6-1. Questa vittoria non solo segna un passo decisivo nel torneo, ma rappresenta anche il risveglio del tennis italiano, sempre più competitivo a livello mondiale. Con la terra rossa di Parigi come palcoscenico ideale, Paolini potrebbe scrivere nuove pagine di storia. Rimanete sintonizzati: il meglio deve ancora venire!

L'azzurra piega facilmente la rivale ucraina col punteggio di 6-4 6-1. PARIGI (FRANCIA) - Jasmine Paolini è approdata agli ottavi di finale del singolare femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra rossa di Parigi. La numero 4 del mondo e del seeding h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Paolini batte Starodubtseva e vola agli ottavi a Parigi

