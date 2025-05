Paola Cortellesi apre Il Cinema in Piazza con Una giornata particolare

Il 1° giugno, Paola Cortellesi darà il via all'edizione 2025 de "Il Cinema in piazza" con un grande classico: "Una giornata particolare" di Ettore Scola. In un'epoca in cui il cinema all'aperto sta vivendo una nuova rinascita, questo evento segna un perfetto connubio tra arte e socialità. Non perdere l'occasione di rivivere le emozioni e la magia del grande schermo sotto le stelle a Trastevere!

Al via l'edizione 2025 de Il Cinema in piazza. Ad aprirla, il 1 giugno, in piazza San Cosimato, sarà Paola Cortellesi con "Una giornata particolare" di Ettore Scola. Appuntamento alle 21,15 nell'arena di Trastevere, che è la prima - delle tre protagoniste del Cinema in piazza - ad aprire il.

Il cinema in piazza 2025 a Roma dal 1° giugno al 13 luglio: tra gli ospiti Luca Marinelli e Paola Cortellesi

Dal 1 giugno al 13 luglio 2025, Roma ospiterà nuovamente "Il Cinema in piazza", una manifestazione che unisce proiezioni ed eventi con ospiti d'eccellenza.

