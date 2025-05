Panetta | dazi a rischio 1% Pil mondiale

Il governatore di Bankitalia, Panetta, lancia un allarme: l'1% del PIL mondiale è a rischio a causa delle politiche commerciali instabili. Le incertezze legate ai dazi, eredità delle scelte di Trump, stanno minacciando un equilibrio già precario. In un'epoca di trasformazione rapida, questa crisi potrebbe avere ripercussioni dirette sulle tasche di tutti. È il momento di riflettere su come le decisioni politiche possano influenzare la nostra economia quotidiana.

11.45 "Crisi profonda degli equilibri mondiali",dove le politiche di Trump sono "il principale fattore scatenante",ma in un contesto "già in rapida trasformazione" Così il governatore di Bankitalia Panetta che avverte: "Annunci e smentite" sui dazi alimentano "incertezza", a rischio l'1% del Pil mondiale in 2 anni. I salari sono cresciuti meno che in altri Paesi Ue e sono sotto i livelli del 2000, occorre "un'azione pubblica incisiva".Invecchiamento pesa su Pil,"l'immigrazione può fornire un apporto", favorire "rientro italiani dall'estero". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it