In un contesto globale sempre più instabile, il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, lancia un allarme: la corsa ai dazi potrebbe far perdere quasi un punto percentuale alla crescita mondiale in due anni. Mentre Meloni è in Kazakistan per rafforzare i legami internazionali, è fondamentale riflettere su come le tensioni commerciali influenzino le economie locali e globali. Un tema attuale che merita attenzione!

La corsa ai dazi “potrebbe sottrarre quasi un punto percentuale alla crescita mondiale nell’arco di un biennio”. Così il governatore di Bankitalia Fabio Panetta nella sua relazione annuale. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Panetta: relazione Bankitalia. Meloni in Kazakistan

