Panetta | l’allarme dazi pesa sul Pil l’Ue non può restare immobile L' Italia intervenga su energia salari e debito

L'allerta di Panetta mette in luce un'emergenza economica che va oltre i confini nazionali: i dazi minacciano il PIL e la stabilità dell'Unione Europea. In un momento in cui il commercio dovrebbe essere un motore di crescita, rischiamo di vederlo trasformarsi in un campo di battaglia. È urgente che l'Italia intervenga su energia, salari e debito per evitare che questa crisi diventi irreversibile. La pace economica è a rischio, non possiamo rimanere fermi!

L’ombra dei dazi, col commercio globale che da volano di benessere rischia di diventare « fonte di divisione » mettendo «a repentaglio la pace ». Il dollaro messo in dubbio come architrave degli « equilibri che hanno sorretto l' economia globale negli ultimi decenni» e che ora sono in " crisi profonda ». E’ lo sfondo tratteggiato dal governatore Fabio Panetta che chiama all’azione l’. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Panetta: l’allarme dazi pesa sul Pil, l’Ue non può restare immobile. L'Italia intervenga su energia, salari e debito

Dazi, dollaro e governance globale: i Brics sfidano Trump

Nel recente summit dei ministri degli Esteri dei BRICS, che ora annovera 10 membri, la strategia collettiva ha resistito alle minacce di Donald Trump.

