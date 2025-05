Panetta | I dazi frenano la crescita Moneta digitale ed Eurobond la via per il futuro

Secondo Panetta, i dazi stanno rallentando la crescita economica, mentre la moneta digitale e gli eurobond potrebbero rappresentare la chiave per il futuro. Con l'emergere delle criptovalute, la necessità di una regolamentazione diventa cruciale: «Gli stablecoin sono stabili solo in teoria», avverte. Questo scenario mette in luce una sfida globale: come bilanciare innovazione e sicurezza finanziaria? È tempo di scelte decisive!

Lo riporta msn.com: Vede come le tensioni sociali e politiche americane, quelle che hanno riportato Donald Trump al potere, si stiano scaricando sul resto del mondo sotto forma di dazi e di crescita ridotta. Panetta vede ...

Riporta informazione.it: Le Considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta , hanno delineato uno scenario economico complesso, segnato da incertezze che potrebbero ripercuotersi sui mercati internaz ...

Segnala informazione.it: Fabio Panetta , governatore della Banca d’Italia, ha lanciato un monito chiaro durante le sue considerazioni finali in occasione della Relazione annuale: l’inasprimento delle barriere commerciali, con ...