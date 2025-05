Panetta | I dazi frenano la crescita Moneta digitale ed Eurobond la via per il futuro | Pil pro capite l' Italia cresce più della Francia

La crescita dell'Italia, che supera quella della Francia, segna un momento cruciale nell'economia europea. Ma attenzione: i dazi e il rischio delle criptovalute minacciano questo slancio. Panetta avverte che gli stablecoin, considerati un'alternativa, sono ben lontani dall'essere sicuri. La vera sfida? Trovare soluzioni innovative come moneta digitale ed eurobond. È ora di fare scelte decisive per garantire un futuro economico solido!

Rischio criptovalute, l’urgenza delle scelte della politica. Secondo Panetta «gli stablecoin sono stabili solo in teoria. In realtà non sono vigilati in alcun modo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Panetta: «I dazi frenano la crescita». Moneta digitale ed Eurobond la via per il futuro | Pil pro capite, l'Italia cresce più della Francia

