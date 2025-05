Panetta | I dazi costano un punto alla crescita mondiale Alla Ue serve un debito comune

Il governatore della Banca d’Italia, Panetta, lancia un allerta: i dazi pesano su un punto del PIL mondiale e l’Europa deve considerare un debito comune per rimanere competitiva. In un contesto globale dove la tecnologia avanza a ritmi vertiginosi, è fondamentale che l'Europa non resti indietro rispetto a giganti come gli Stati Uniti e le nazioni emergenti. La vera sfida? Innovare per crescere e non farsi sorpassare!

Domani, Bankitalia focalizzerà l'attenzione su Panetta e le sfide attuali tra dazi e rischi per il sistema bancario.

Come scrive msn.com: AGI - :"L'inasprimento delle barriere doganali potrebbe sottrarre quasi un punto percentuale alla crescita mondiale nell'arco di un biennio". E negli "Stati Uniti l'effetto stimato è circa il doppio".

Si legge su ilsole24ore.com: I dazi in vigore negli Stati Uniti sono i più elevati del secondo dopoguerra. I rischi delle criptoattività, il piano per l’euro digitale. Produttività, si amplia il divario fra Europa e Usa. Occorre ...

