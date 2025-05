Panetta e il problema della produttività italiana ed europea

Fabio Panetta mette in guardia: la vera sfida per l'Italia e l'Europa non sono i dazi, ma la produttività stagnante. In un contesto globale sempre più competitivo, è fondamentale risvegliare il potenziale imprenditoriale e innovativo del nostro Paese. Riflessioni come queste possono rappresentare l'inizio di una rivoluzione economica. E tu, sei pronto a scoprire come possiamo risollevare la nostra economia?

Il centro delle preoccupazioni di Fabio Panetta non sono tanto i dazi di Trump ma la nostra produttività.

Panetta (Bankitalia): "Europa in ritardo su innovazione e produttività, in 30 anni produttività +40%, +25 punti sotto gli USA; fusioni bancarie per creare valore"

Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia, lancia un allarme: l'Europa sta perdendo terreno in innovazione e produttività, con un gap preoccupante di 25 punti rispetto agli USA negli ultimi 30 anni.