Panetta Con i dazi a rischio l’1% della crescita mondiale

L'ombra dei dazi si allunga sull'economia globale, minacciando di ridurre la crescita mondiale di quasi l'1% in due anni. Un impatto doppio negli Stati Uniti potrebbe tradursi in una domanda di lavoro in calo e inflazione crescente. In un contesto già teso, è cruciale riflettere su come le politiche commerciali possano influenzare non solo il mercato, ma anche il nostro quotidiano. Rimanere informati è fondamentale!

ROMA (ITALPRESS) – “L’inasprimento delle barriere doganali potrebbe sottrarre quasi 1 punto percentuale alla crescita mondiale nell’arco di un biennio. Negli Usa, l’effetto stimato è circa il doppio. I dazi potrebbero comportare una minore domanda di lavoro e un aumento delle pressioni inflazionistiche, in una fase già caratterizzata da aspettative di inflazione in rialzo”. Così il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel corso delle considerazioni finali adsmca2 Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Panetta “Con i dazi a rischio l’1% della crescita mondiale”

Prandini (Coldiretti): Sburocratizzare e fermare i dazi per consolidare la crescita dell’agroalimentare del Sud

Alla quarta edizione del Forum “Verso Sud”, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini ha sottolineato l'importanza di sburocratizzare e fermare i dazi per sostenere la crescita dell'agroalimentare nel Mezzogiorno.

Cerca Video su questo argomento: Panetta Dazi Rischio 1 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bankitalia, Panetta: Incertezza dazi, a rischio un punto di Pil mondiale | Sforzo Ue su difesa non penalizzi crescita e welfare; Fusioni bancarie, golden power e dazi Usa: cosa dirà Panetta nell’intervento a Bankitalia ·; Secondo l'Onu la Terra diventerà sempre più incandescente; Elodie, la sua società va a gonfie vele: fatturati 1,4 milioni di euro nel 2024. Tutti gli affari della cantante. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Panetta (Bankitalia): "Dazi Usa pericolosi, a rischio pace e prosperità globale"

Scrive msn.com: Roma, 30 maggio 2025 "I dazi mettono in pericolo l'economia mondiale, minano la fiducia e mettono a rischio la pace e la prosperità globale. E' l'allarme lanciato dal governatore della Banca d'Italia, ...

Bankitalia: i dazi costano l'1% del pil, segni di vitalità dall'Italia

Segnala msn.com: L'analisi del governatore Fabio Panetta tocca anche il risiko bancario: "Le fusioni siano volte a condizioni migliori per famiglie e imprese" ...

Panetta “Con i dazi a rischio 1% della crescita mondiale”

Lo riporta msn.com: ROMA (ITALPRESS) – “L’inasprimento delle barriere doganalipotrebbe sottrarre quasi 1 punto percentuale alla crescitamondiale nell’arco di un ...