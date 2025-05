Panetta Con i dazi a rischio 1% della crescita mondiale

L'allerta di Panetta sui dazi è un campanello d'allarme per l'economia globale. Un impatto di quasi 1 punto percentuale sulla crescita mondiale potrebbe tradursi in minori opportunità lavorative e inflazione crescente. In un momento in cui la ripresa post-pandemia sembra ancora fragile, questa nuova sfida rischia di compromettere i progressi faticosamente conquistati. È tempo di riflettere su come le politiche commerciali possono influenzare il nostro futuro!

ROMA (ITALPRESS) – “L’inasprimento delle barriere doganali potrebbe sottrarre quasi 1 punto percentuale alla crescita mondiale nell’arco di un biennio. Negli Usa, l’effetto stimato è circa il doppio. I dazi potrebbero comportare una minore domanda di lavoro e un aumento delle pressioni inflazionistiche, in una fase già caratterizzata da aspettative di inflazione in rialzo”. Così il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel corso delle considerazioni finali. “Il susseguirsi di annunci, smentite e revisioni alimenta incertezza e volatilità sui mercati. Si tratta di condizioni che rischiano di amplificare l’effetto dei dazi e che potrebbero protrarsi nel tempo, considerata la complessità dei negoziati commerciali, che tipicamente richiedono tempi più ben lunghi dei 90 giorni di sospensione annunciati”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Prandini (Coldiretti): Sburocratizzare e fermare i dazi per consolidare la crescita dell'agroalimentare del Sud

Alla quarta edizione del Forum “Verso Sud”, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini ha sottolineato l'importanza di sburocratizzare e fermare i dazi per sostenere la crescita dell'agroalimentare nel Mezzogiorno.

