Panetta Bankitalia | Salari reali sotto quelli del 2000 Recuperato solo in parte il potere d’acquisto perso causa inflazione

Un campanello d'allerta per l'Italia: i salari reali sono ancora sotto quelli del 2000, nonostante un lieve recupero atteso nel 2024. Fabio Panetta, governatore di Banca d’Italia, evidenzia un’emergenza che tocca la vita quotidiana di milioni di cittadini. Mentre il costo della vita continua a gravare, la questione salariale diventa cruciale per il futuro economico e sociale del Paese. È tempo di ripensare le strategie per garantire un reale benessere agli italiani!

Nonostante un timido recupero nel 2024, i salari reali degli italiani – cioè quelli che tengono conto dell’aumento dei prezzi – restano ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. Addirittura sotto quelli del 2000. Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali ha ricordato l’emergenza stipendi. “Dall’inizio del secolo, in linea con la stagnazione della produttività, le retribuzioni reali sono cresciute molto meno che negli altri principali paesi europei”, ha sottolineato. “Fino alla pandemia, l’aumento era stato appena del 6 per cento. Il successivo shock inflazionistico ha riportato i salari reali al di sotto di quelli del 2000, nonostante il recupero in atto dallo scorso anno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Panetta (Bankitalia): “Salari reali sotto quelli del 2000. Recuperato solo in parte il potere d’acquisto perso causa inflazione”

Cerca Video su questo argomento: Panetta Bankitalia Salari Reali Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Panetta (Bankitalia): “Salari reali sotto quelli del 2000. Recuperato solo in parte il potere d’acquisto perso causa inflazione”

Scrive ilfattoquotidiano.it: "Dall’inizio del secolo, in linea con la stagnazione della produttività, le retribuzioni reali sono cresciute molto meno che negli altri principali paesi europei", ha detto il governatore ...

Bankitalia. Panetta: "Crisi profonda degli equilibri globali, pesano dazi e guerre"

Come scrive rainews.it: "In Europa necessario ripensare il modello di sviluppo, fragilità strutturali" osserva il governatore della Banca d'Italia "Invecchiamento e bassa natalità sono destinati a incidere profondamente sul ...

Dazi, Panetta (Bankitalia): «A rischio un punto di Pil mondiale. Stipendi Italia sotto livelli 2000, serve innovazione»

Lo riporta msn.com: La corsa ai dazi «potrebbe sottrarre quasi un punto percentuale alla crescita mondiale nell'arco di un biennio» e sta «spingendo l'economia globale su una ...