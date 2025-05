Panetta Bankitalia | Incertezza sui dazi a rischio un punto di Pil mondiale

L'allerta lanciata dal governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, mette in luce un tema cruciale: l'incertezza sui dazi potrebbe erodere quasi un punto di PIL globale. In un contesto già segnato da sfide economiche, questo scenario rischia di amplificare tensioni commerciali e rallentamenti. Un dato interessante? Il 5% del commercio mondiale è già in pericolo. È tempo di riflessione: come proteggere le nostre economie senza compromettere il futuro?

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2025 "La corsa ai dazi potrebbe sottrarre quasi un punto percentuale alla crescita mondiale nell'arco di un biennio e sta spingendo l'economia globale su una traiettoria pericolosa mettendo a rischio già oggi il 5% del commercio globale. È diffuso un senso di incertezza". Lo ha detto il governatore di Bankitalia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali. Bankitalia Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Panetta (Bankitalia): "Incertezza sui dazi, a rischio un punto di Pil mondiale"

Dazi, Urso: per l'Italia auto e medicinali i settori più a rischio

I dazi commerciali imposti dall'amministrazione statunitense potrebbero colpire severamente l'Italia, in particolare i settori dell'auto e farmaceutico.

