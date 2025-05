Panetta Bankitalia | I dazi pesano sulla crescita mondiale all’Ue serve un debito comune

Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia, lancia un allerta cruciale: i dazi stanno minando la crescita globale e, per l'Europa, è tempo di pensare a un debito comune. In un contesto di crescente tensione commerciale, questa proposta potrebbe rappresentare una svolta storica per rafforzare l'unità europea. La domanda sorge spontanea: siamo pronti ad affrontare le sfide del mondo interconnesso? Scopriamo insieme come reagire a questa crisi!

Roma, 30 maggio 2025 - I dazi mettono in pericolo l'economia mondiale, minano la fiducia e mettono a rischio la pace e la prosperità globale. A lanciare l'allarme è dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle Considerazioni finali in occasione della Relazione annuale. "Le dispute commerciali e i conflitti in atto stanno incrinando la fiducia a livello internazionale, con effetti negativi sulle prospettive dell'economia globale", avvisa Panetta. "Le politiche protezionistiche – osserva – stanno spingendo l'economia mondiale su una traiettoria pericolosa. I dazi oggi in vigore potrebbero ridurre il commercio internazionale di circa il 5%, dando avvio a una riconfigurazione delle filiere produttive globali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Panetta (Bankitalia): “I dazi pesano sulla crescita mondiale, all’Ue serve un debito comune”

Bankitalia, domani fari su Panetta tra dazi e “risiko” banche

Domani, Bankitalia focalizzerà l'attenzione su Panetta e le sfide attuali tra dazi e rischi per il sistema bancario.

