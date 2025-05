Pandev non ha dubbi | L’Inter batterà il PSG ne sono convintissimo e vi spiego perché Poi fa il paragone con l’anno del Triplete

Goran Pandev non ha dubbi: l’Inter trionferà contro il PSG! Confrontando la situazione attuale con l'epoca del triplete, l'ex attaccante nerazzurro condivide la sua visione ottimista. In un momento in cui il calcio europeo è dominato da grandi squadre, il carisma e la determinazione dell’Inter potrebbero fare la differenza. Riusciranno i nerazzurri a tornare sul tetto d’Europa? La risposta, domani in campo! Non perdere questa stor

L’ex attaccante dell’Inter, Goran Pandev, ha voluto dire la sua alla vigilia della finale di Champions League contro il PSG. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di PSG Inter, l’ex attaccante nerazzurro Goran Pandev ha espresso le proprie sensazioni per la finale di Champions League. DOMANI LA FINALE DI CHAMPIONS, DA QUANTI GIORNI NON SI DORME IN CASA INTER? – « Dunque, mi faccia fare due conti. Direi più o meno da mercoledì scorso. Il tempo proprio non ti passa perché vorresti scendere in campo subito. Giorni, ore, tutto procede troppo lentamente rispetto alla voglia di giocare e di vincere la coppa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pandev non ha dubbi: «L’Inter batterà il PSG, ne sono convintissimo e vi spiego perché». Poi fa il paragone con l’anno del Triplete

Pandev sicuro: «Scudetto e Champions per Inzaghi? Ecco quale fu il segreto nel 2010. Tra Inter e Napoli vincerà…»

Goran Pandev svela il suo segreto per il successo, tra Champions e Scudetto. Inter e Napoli sono le protagoniste del duello emozionante, secondo l'ex calciatore macedone, che non ha paura di sbilanciarsi.

