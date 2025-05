Pandev e il tempo sospeso prima del trionfo | Verso la finale del Triplete non passava mai ma sentivamo di vincere Stesse vibrazioni per l’Inter contro il PSG | sono convintissimo

Goran Pandev torna a far parlare di sé, evocando il brivido di un'epoca dorata per l'Inter. Le sue parole sulla finale di Champions League contro il PSG risuonano come un eco del passato: quel tempo sospeso prima del trionfo. In un contesto calcistico che punta sempre più ai grandi obiettivi, la fiducia dell’ex attaccante macedone è contagiosa. Chi assisterà al nuovo capitolo di questa avventura interista? La storia si ripete, e l’emozione è palpabile!

Le parole di Goran Pandev, ex attaccante macedone, sulla finale di Champions League tra PSG-Inter. Tutti i dettagli in merito Goran Pandev, l'attaccante macedone, è stato una figura cruciale, sebbene talvolta sottovalutata, nella storica stagione 2009-2010 dell'Inter, culminata con la conquista del leggendario Triplete: Scudetto, Coppa Italia e UEFA Champions League. Arrivato nel mercato di

