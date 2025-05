Palma si inclina al Porto Antico intervento di Aster per il taglio del tronco | Foto

Un colpo di scena nel cuore del Porto Antico di Genova: una palma si è inclinata e necessita di un intervento urgente. Aster, l'azienda di manutenzione, ha rilevato un cambiamento di posizione preoccupante, proprio davanti al famoso galeone dei pirati, luogo di ritrovo per turisti e residenti. Questo episodio ci ricorda l'importanza della cura del verde urbano, fondamentale per la bellezza e la sicurezza dei nostri spazi pubblici. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti!

Durante i controlli quotidiani, spiegano dall'azienda di manutenzioni, è emerso un improvviso cambio di posizione della pianta. La palma è davanti al galeone dei pirati, tra le aree più frequentate della zona.

