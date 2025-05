Pallamano Hc Sannio | attesa per le finali per la serie A con l’incognita campo

L'HC Sannio è pronto a vivere un momento storico con le Finali Nazionali in arrivo! Dopo una stagione da incorniciare, la squadra di Benevento si prepara a lanciarsi verso la promozione in serie A. Ma c'è un'incognita: il campo. La tensione cresce e, come nel calcio, anche nella pallamano il terreno di gioco può fare la differenza. Riusciranno i sanniti a superare questo ostacolo? Non resta che attendere!

Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento targato “ Prime Service ”, dopo aver conquistato l’accesso alle Finali Nazionali che mettono in palio la promozione in serie A, che si disputeranno a Chieti dal 20 al 22 giugno, ha potuto fruire di una settima di meritato riposo concessa dal Mr. Nicolas Sintas. La stupenda cavalcata dei sanniti che hanno vinto meritatamente il campionato di serie B maschile dell’Area 7, iniziata ad ottobre 2024 e terminata con lo splendido doppio successo nel derby cittadino, necessitava di una breve pausa prima dell’ultimo probante impegno che potrebbe far tornare, finalmente, un club cittadino in serie A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pallamano, Hc Sannio: attesa per le finali per la serie A con l’incognita campo

Serie B, che emozioni negli ultimi 90 minuti: i verdetti finali. Sampdoria all'inferno e Salernitana al playout

Emozioni incandescenti nei 90 minuti finali di Serie B: la Sampdoria retrocede all'inferno, mentre la Salernitana si prepara ai playout.

Cerca Video su questo argomento: Pallamano Hc Sannio Attesa Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pallamano, l'H.C. Sannio cerca una struttura cittadina dove allenarsi in attesa delle finali per la serie A; Pallamano serie B, l'HC Sannio vince anche il derby di ritorno: a giugno le finali a Chieti per la promozione in A. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

H.C. SANNIO STRAVINCE ANCHE IL DERBY DI RITORNO E SI LAUREA CAMPIONE D'AREA. A GIUGNO FINALE PER LA SERIE A. Sport

Lo riporta realtasannita.it: Il Club di Benevento targato Prime Service accede alle finali di Chieti che assegnano la promozione alla serie A 2025-2026. I ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas, vincono anche la finale di ...