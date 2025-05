Palladino Fiorentina addio ufficiale | risolto consensualmente il contratto con la società viola Il comunicato e tutti i dettagli

Raffaele Palladino dice addio alla Fiorentina: il contratto è stato risolto consensualmente. Un cambiamento inaspettato che si inserisce nel grande valzer delle panchine di questo campionato, dove le scelte tecniche diventano cruciali per la corsa ai punti. Questo addio solleva interrogativi sul futuro della squadra viola e su chi siederà sulla panchina. Quale sarà la prossima mossa della Fiorentina? Rimanete sintonizzati!

Palladino Fiorentina, addio ufficiale: risolto il contratto con i viola. L’annuncio del club e tutti i dettagli sul tecnico. Il valzer delle panchine continua. A sorpresa, come trapelato negli scorsi giorni, Raffaele Palladino ha già lasciato la Fiorentina: ecco il comunicato ufficiale del club viola. Per la Juve invece è balzato in pole Gasperini. COMUNICATO – «ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com