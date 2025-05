Palinsesti Rai | il dietrofront di Mara Venier cambia il destino di Eleonora Daniele e Matano

La nuova stagione televisiva Rai si preannuncia scoppiettante! Il dietrofront di Mara Venier potrebbe cambiare le sorti di Eleonora Daniele e del popolare Matano, entrambi in lizza per un ruolo chiave nel daytime. In un momento in cui il pubblico chiede contenuti freschi e coinvolgenti, le strategie dei vertici Rai potrebbero rivelarsi decisive. Scopri come questi cambiamenti riflettono le nuove esigenze del pubblico!

La nuova stagione televisiva Rai prende forma in vista della presentazione dei palinsesti di luglio, prevista per il terzo anno consecutivo a Napoli. I rumors sulle grandi manovre nel daytime d i Rai 1 hanno agitato i vertici, ma le ultime decisioni sembrano confermare una linea di continuità con alcuni aggiustamenti. Matano in corsa per Domenica In, ma Mara Venier resta: sarà conduzione corale. Contrariamente alle voci di un possibile addio, Mara Venier resterà al timone di Domenica In. L’ipotesi di una sua uscita — con il conseguente passaggio di testimone ad Alberto Matano — era stata presa in considerazione nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Palinsesti Rai: il dietrofront di Mara Venier, cambia il destino di Eleonora Daniele e Matano

Cerca Video su questo argomento: Palinsesti Rai Dietrofront Mara Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rai, con Matano a Domenica In cambia tutto: svolta in vista per Eleonora Daniele e Milo Infante

libero.it scrive: Mara Venier resterà alle redini del programma per un altro anno, ma già emergono tante possibilità per il valzer delle conduzioni che avverrà in seguito.

Mara Venier resta a Domenica In, ma lo show cambia: al suo fianco Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi

Lo riporta msn.com: Mara Venier non lascia Domenica In, anzi rilancia. Dopo le dichiarazioni con cui lo scorso anno aveva lasciato intendere che l’edizione 2024/2025 sarebbe stata la sua ultima, la ...

Palinsesti Rai 2025/26: conferme e attese prima della grande trasformazione

Secondo ecodelcinema.com: Alberto Matano potrebbe sostituire Mara Venier a "Domenica In", mentre Eleonora Daniele è in bilico tra "Storie Italiane" e "La vita in diretta". La Rai prepara una stagione di transizione.