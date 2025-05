palestra di bevilacqua procede il contenzioso

La nuova palestra di Bevilacqua è al centro di un acceso contenzioso legale tra il Comune di Cento e l'impresa incaricata dei lavori. Mentre il progetto attende di prendere forma, emerge un trend che coinvolge molte amministrazioni: la crescente attenzione verso le infrastrutture sportive locali. La Giunta, infatti, si sta battendo per garantire il bene pubblico. Riusciranno a far trionfare la giustizia e il benessere della comunità?

Prosegue il contenzioso legale tra il Comune di Cento e l’impresa incaricata dei lavori per la realizzazione della nuova palestra in località Bevilacqua, con la municipalità che si costituisce in appello. La querelle era nata nel 2021 con l’indirizzo della Giunta di intraprendere azione legale al fine di tutelare e difendere gli interessi dell’Ente per il recupero di 79.751,85 euro. A maggio 2022 era però stata l’azienda a presentare atto di citazione in Tribunale per accertare l’esenzione da responsabilità. A ottobre 2024, la sentenza del Tribunale aveva dichiarato la legittimità dell’operato posto in essere dal Comune di Cento nella risoluzione del contratto di appalto, nell’escussione e conseguente incasso delle fideiussioni e nell’applicazione e quantificazione della penale, condannando però il Comune al versamento all’azienda di 60. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it