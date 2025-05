Palestina libera in teatro e la maschera licenziata alla Scala partiti e sindacati | Reintegratela

Milano, 31 maggio 2025 – Il palcoscenico della Scala diventa il palcoscenico di un acceso dibattito. La giovane maschera licenziata dopo aver urlato “Palestina libera” ha sollevato interrogativi sul confine tra libertà di espressione e codice di comportamento. I sindacati e i partiti chiedono il reintegro: è un caso che mette in luce l'importanza delle voci dissenzienti nel nostro panorama culturale. Scopriremo come questo evento possa influenzare il futuro

Milano, 31 maggio 2025 – Non si placano le polemiche per il licenziamento dell’universitaria che il 4 maggio ha urlato “Palestina libera” dalla prima galleria della Scala, proprio nel momento in cui la premier Giorgia Meloni stava prendendo posto nel Palco reale. Il Piermarini ha imputato alla maschera (inserita nel progetto che prevede un contratto rinnovabile di anno in anno agli studenti in regola con gli esami) di “non aver rispettato gli obblighi relativi alla mansione” e per non aver contribuito a far rispettare l’ordine in teatro. “Ci lascia basiti e preoccupati la scelta del teatro di ricorrere a una misura così drastica – la presa di posizione dei consiglieri comunali Pd Luca Costamagna e Natascia Tosoni –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

