Palermo ospita le finali del torneo di calcio dei commercialisti | 8 squadre in gara per scudetto e Coppa Italia

Palermo si prepara a vivere un emozionante week-end sportivo dal 31 maggio al 2 giugno, ospitando le finali nazionali del torneo di calcio dei commercialisti. Otto squadre si sfideranno per conquistare lo scudetto e la Coppa Italia, in un evento che celebra non solo il talento calcistico, ma anche la passione e l’unità della categoria. Un’occasione imperdibile per assistere a match avvincenti, dove il fair play è protagonista!

Dal 31 maggio al 2 giugno, Palermo sarĂ il palcoscenico delle finali nazionali del torneo di calcio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'evento, patrocinato dal Consiglio nazionale della categoria, si svolgerĂ allo stadio comunale "Favazza" di Terrasini e vedrĂ la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Palermo ospita le finali del torneo di calcio dei commercialisti: 8 squadre in gara per scudetto e Coppa Italia

Cerca Video su questo argomento: Palermo Ospita Finali Torneo Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Terza Categoria Palermo, ecco date e orari delle finali play-off; Terza Categoria Palermo: oggi la finale play-off del girone A; Impresa Athletic Club Palermo, l'U19 firma la remuntada e vola in semifinale; Quarti Fase Naz. U19, l'Athl. Club Palermo ko nel 1° atto. E il ritorno s'avvicina - Sicilia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Palermo Forense beffato in finale | Secondo posto nel torneo nazionale

Riporta livesicilia.it: PALERMO – Al campionato nazionale forense ... La squadra allenata da Davide Campofranco resta imbattuta nelle fasi finali del Campionato Nazionale Forense. La finale contro Messina si è ...

Torneo delle Regioni: il commento delle finali

Secondo calciogiovanilesicilia.com: cala il sipario sul Torneo delle Regioni 2025, per la prima volta ospitato in Sicilia. Una settimana intensa di sport, emozioni e giovani talenti si è chiusa con le finali che hanno decretato i ...

Palermo, 5 finali per i playoff

mediagol.it scrive: Il Palermo, considerato alla vigilia del campionato l'assoluta favorita ad ottenere un posto nel prossimo campionato di Serie A, si trova attualmente al 7° posto in classifica con 45 punti, frutto di ...