Palazzina Marfisa d' Este | dopo l' estate la riapertura nel segno dell' accessibilità

Riapre il 5 settembre la storica palazzina Marfisa d'Este, un simbolo di Ferrara che torna a brillare grazie a opere di restauro e modernizzazione. Questo intervento non solo valorizza il patrimonio culturale locale, ma segna un passo significativo verso l'accessibilità per tutti. Un trend sempre più presente nei musei italiani: il dialogo tra storia e innovazione. Non perdere l’occasione di scoprire questo tesoro rinnovato!

Il prossimo 5 settembre, dopo importanti interventi di consolidamento strutturale, di adeguamento impiantistico e riallestimento museale, sarà restituita alla città la palazzina Marfisa d'Este. Il progetto, ideato e coordinato dal Servizio Beni.

Il 5 settembre segna un’importante data per Ferrara: la Palazzina Marfisa d’Este riapre le sue porte, regalando alla città un nuovo spazio culturale.

Il 5 settembre verrà riaperta la struttura dopo i lavori da oltre un milione "È stato preservato il complesso architettonico, adeguato ai tempi"

Palazzina Marfisa d'Este, la dimora che racconta l'eleganza del Rinascimento ferrarese, tornerà a risplendere. Dopo un lungo restauro, il 5 settembre riaprirà le sue porte, pronta ad accoglier ...

Palazzina Marfisa d'Este, fine lavori entro l'anno, completati i nuovi impianti (con climatizzazione). Particolare sovrastruttura provvisoria di copertura per scongiurare danni ...

PALAZZINA MARFISA D'ESTE, FINE LAVORI ENTRO L'ANNO, COMPLETATI I NUOVI IMPIANTI (ARRIVA LA CLIMATIZZAZIONE). PER SCONGIURARE DANNI DA MALTEMPO UNA PARTICOLARE SOVRASTRUTTURA PROVVISORIA DI COPERTURA