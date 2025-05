Palazzetto dello sport la maggioranza fa melina e rinvia ancora la discussione

Il palazzetto dello sport di Aversa continua a rimanere nel limbo! La maggioranza decide di rinviare la discussione, sollevando interrogativi sulla gestione dei fondi e sull'impatto per la comunità. In un periodo in cui lo sport sta riacquistando il suo ruolo centrale nella vita sociale, è fondamentale accelerare i processi decisionali. Riuscirà il consiglio comunale a non perdere questa occasione? La cittadinanza attende risposte concrete!

Palazzetto dello sport in via De Nicola: il consiglio comunale di Aversa decide di non decidere. L’assise, con 10 voti favorevoli e 7 contrari, ha optato di rinviare la discussione nei prossimi giorni, visti anche i tempi per la realizzazione dei lavori da concludere entro la fine di gennaio del. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Palazzetto dello sport, la maggioranza fa melina e rinvia ancora la discussione

Defibrillatore donato al palazzetto dello sport: il contributo dello Juventus Club

Il Juventus Club Carovigno "Alessandro Del Piero" ha compiuto un gesto significativo donando un defibrillatore al Comune di Carovigno.

Nuovo Palazzetto dello Sport, l’inflazione fa crescere la spesa di oltre 4milioni di euro

Si legge su bergamonews.it: A spiegare il contenuto della delibera, il vice sindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi che fa riferimento, in particolare a “2 milioni e 200mila euro per il Palazzetto dello Sport ...

Opera, il ritorno di Fusco: "Il Palazzetto dello Sport sarà aperto in due anni"

Lo riporta msn.com: Ettore Fusco, candidato sindaco del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati), torna a indossare la fascia tricolore, dopo essere stato primo cittadino per 10 anni, tra il 20 ...

Inaugurato il palazzetto dello sport

Scrive lanazione.it: Con una spesa di oltre 200 mila euro -165 mila di finanziamento regionale e 53 mila di risorse comunali- ora Marradi ha un palazzetto dello sport riqualificato e soprattutto "green", migliorato ...