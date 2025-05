Pagelle Giro d’Italia 2025 | Del Toro e il vantaggio del ciclocross; Tiberi reagisce Yates bocciato

Il Giro d'Italia 2025 continua a sorprendere! Nella diciannovesima tappa, Nicolas Prodomme ha brillato con un 9 in pagella, dimostrando come il ciclocross possa regalare vantaggi in montagna. Ma non è solo una questione di numeri: mentre Tiberi si fa sentire, Yates viene bocciato. La battaglia per la maglia rosa si fa intensa e strategica, svelando che anche i piccoli dettagli possono cambiare le sorti della corsa. Chi sarà il prossimo a sorprendere

PAGELLE GIRO D'ITALIA 2025. Diciannovesima tappa, venerdì 30 maggio Nicolas Prodomme, 9: il destino della fuga sembrava segnato, ma il francese è stato superlativo nell'involarsi in solitaria sul Col de Joux, sfruttando appieno il grande marcamento tra gli uomini di classifica. Dopo il successo di tappa al Tour of the Alps di qualche settimana fa, oggi raggiunge l'apice della carriera. Isaac Del Toro, 7,5: sfrutta alla grande il lavoro di una squadra superlativa, poi risponde in scioltezza all'attacco di Carapaz. Solo il Colle delle Finestre lo separa dalla prima vittoria in una grande corsa a tappe di tre settimane.

Pagelle Giro d’Italia 2025: Ayuso-del Toro, che coppia per la UAE. Roglic in difesa, bene Tiberi e Ciccone

Nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, le emozioni non sono mancate. Juan Ayuso ha brillato, dimostrando di essere in grande forma dopo un inizio incerto.

Pagelle Giro d’Italia 2025: Nico Denz una garanzia nella Corsa Rosa. Rimpianti per Maestri

Lo riporta oasport.it: PAGELLE GIRO D'ITALIA 2025 Nico Denz, voto 10: è una garanzia per le fughe nella Corsa Rosa. Nel 2023 aveva vinto addirittura due tappe, in un'edizione da ...

Pagelle Giro d’Italia 2025: Del Toro reagisce, ma c’è un tarlo; Carapaz sbaglia tattica, Caruso in crescendo

Riporta oasport.it: PAGELLE GIRO D'ITALIA 2025 Diciassettesima tappa, mercoledì 28 maggio Isaac Del Toro, 8: ha vinto la tappa, dunque il voto non può che essere alto. Ha ...

LIVE Giro d'Italia, alle 12.20 via alla 19ª tappa da Biella a Champoluc

Segnala gazzetta.it: Del Toro difende la maglia rosa in una tappa complicata: 5 Gran premi della montagna e dislivello di 4950 metri ...