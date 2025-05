Padova eco-teppisti tutti assolti? La Lega in rivolta

A Padova, la recente assoluzione degli attivisti di Ultima Generazione scuote il dibattito sul futuro della lotta per l’ambiente. La Lega si oppone vehementemente, evidenziando un conflitto sempre più acceso tra sicurezza e attivismo ecologico. Questo episodio mette in luce l’urgenza di un dialogo costruttivo, mentre cresce la pressione per affrontare la crisi climatica. Riflessioni e tensioni si intrecciano: quale sarà la strada per un'ecologia sostenibile?

La Lega si scaglia contro il proscioglimento degli attivisti di Ultima Generazione. Il giudice ne ha assolto uno, che aveva chiesto il rito abbreviato, e ha decretato il non luogo a procedere per gli altri 11 militanti del gruppo estremista ambientalista di Padova. Gli attivisti erano a processo per aver partecipato e promosso azioni di disobbedienza civile nonviolenta nel corso del 2022 (si va dalla manifestazione non autorizzata alla interruzione di pubblico servizio, degrado di beni, deturpamento e imbrattamento). «Ho la piena fiducia nella magistratura, ma in alcuni casi comprendere è difficile» ha dichiarato Elisa Cavinato, consigliere regionale della Lega.

Zona rossa di Padova, scontro totale Lega-Pd. Ostellari attacca Giordani: «Io qui ci vivo, lui viene solo in campagna elettorale. Il sindaco è ostaggio dei dem»

A Padova, le tensioni tra Lega e Partito Democratico raggiungono il culmine riguardo alle Zone rosse.

