Padania Football Association Progetto No Limits trionfa a Canneto sull’Oglio | conquistato il 16 Torneo Internazionale Tuttingioco

Un trionfo che va oltre il campo: la Padania Football Association – Progetto No Limits ha conquistato il primo livello del 16° Torneo Internazionale Tuttingioco a Canneto sull’Oglio! Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma rappresenta un esempio di inclusione e determinazione, in linea con il crescente movimento per l’integrazione nel calcio. Riuscirà la squadra a ispirare nuove generazioni? La risposta è nelle prossime sfide!

La Padania Football Association – Progetto No Limits ha vinto il primo livello del 16° Torneo Internazionale Tuttingioco 2025 a Canneto sull'Oglio Grande successo per la Padania Football Association – Progetto No Limits, che si è aggiudicata la vittoria nel primo livello del 16° Torneo Internazionale Tuttingioco 2025. La prestigiosa competizione di calcio a 5 .

Padania Football Association – Progetto No Limits al Torneo Internazionale Tuttingioco: tutto quello che c’è da sapere

La Padania Football Association partecipa con il progetto No Limits al 16º Torneo Internazionale Tuttingioco, che si svolgerà a Canneto sull’Oglio (MN) il 24 e 25 maggio.

