Overtime Festival Spring 2025 | a Cecina anche Cristiano Militello

Preparati a vivere una primavera indimenticabile a Cecina con l’Overtime Festival Spring 2025! Un evento imperdibile che unisce sport e spettacolo, con ospiti d’eccezione come Cristiano Militello, Federico Buffa e Marino Bartoletti. Da Macerata a Cecina, la passione e le emozioni sono pronte a infiammare questa splendida cornice toscana. Non perdere l’occasione di essere parte di questa grande festa — il conto alla rovescia è iniziato!

Cresce l’attesa per l’evento “ Overtime Festival Spring ”, una primavera di sport a Cecina (Livorno) in compagnia di Cristiano Militello (Striscia), Federico Buffa e Marino Bartoletti. Ebbene sì, da Macerata a Cecina con furore. Il grande sport e le emozioni griffate Overtime Festival sono pronte a conquistare il suggestivo comune della Toscana in un intenso weekend all’insegna di etica e storytelling sportivo. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 le date da segnare in agenda. Cecina ospiterà l’ Overtime Festival Spring, edizione primaverile inedita del Festival Nazionale del Giornalismo Sportivo, Etica Sportiva e Racconto Sportivo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Overtime Festival Spring 2025: a Cecina anche Cristiano Militello

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Overtime Festival Spring 2025: a Cecina anche Cristiano Militello - Cresce l'attesa per l'Overtime Festival Spring 2025 a Cecina, un evento che promette di unire sport e intrattenimento in un mix esplosivo! Con la presenza di nomi iconici come Cristiano Militello, Federico Buffa e Marino Bartoletti, non si tratta solo di un festival, ma di un vero e proprio viaggio nelle emozioni sportive.