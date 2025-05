Ottavi Paolini ha già vinto

Ottavi Paolini ha già conquistato il cuore degli appassionati! Ora è pronta a sfidare la vincente tra Pera e Svitolina, con la possibilità di incrociare la strada della temuta Swiatek nei quarti. In un contesto tennistico in continua evoluzione, dove anche le ex regine cercano riscatto, Paolini rappresenta una ventata di freschezza e determinazione. Non perdere l’occasione di seguire questa emozionante corsa!

Resta solo da guardare avanti: negli ottavi incontrerà la vincente Pera-Svitolina, ed eventualmente nei quarti potrebbe trovare la Swiatek, ex numero uno in cerca di soluzioni per uscire da una crisi che l’attanaglia tra un po’. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ottavi, Paolini ha già vinto

Sinner agli ottavi degli Internazionali senza patemi, Paolini vola ai quarti

Jannik Sinner avanza senza difficoltà agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, superando l'olandese Jesper de Jong con un netto 6-4 6-2.

Cerca Video su questo argomento: Ottavi Paolini Ha Vinto Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Roland Garros: Paolini-Swiatek, sarà rivincita nei quarti?; Programma Day 6: Musetti dalle 11:00, Gigante e Paolini nel pomeriggio; Roland Garros, day 6: Paolini-Starodubtseva vale un posto negli ottavi; Roland Garros, sorpresa Gigante: battuto Tsitsipas - Gigante: Ho lavorato tanto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Paolini agli ottavi al Roland Garros: Starodubtseva battuta in due set

Come scrive sport.sky.it: Nona vittoria consecutiva per Paolini che batte in due set l'ucraina Starodubtseva e raggiunge gli ottavi a Parigi per il secondo anno consecutivo. Jasmine tornerà in campo domenica contro Pera o ...

Jasmine Paolini centra gli ottavi al Roland Garros: battuta Starodubtseva 6-4, 6-1

Si legge su gazzettadelsud.it: Jasmine Paolini è approdata agli ottavi di finale del singolare femminile del Roland Garros , seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra ...

Paolini batte Starodubtseva e vola agli ottavi a Parigi

Da italpress.com: PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Jasmine Paolini è approdata agli ottavi di finale del singolare femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale del G ...